Il 2017 hai dà en il chantun Grischun 2'220 accidents da traffic, registrads da la polizia. Quai correspunda circa a la media dals onns 2012 fin 2016. Cun resguardar ch'i haja dà en Grischun l'onn passà 2'100 novs vehichels, saja quai da valitar a moda positiva.

Dapli accidents cun persunas – pli paucs cun donn material

Ils accidents nua che persunas èn vegnidas blessadas èn s'augmentads per 3,5%. Quels cun donns da material èn sa sbassads per 4,7%. Legraivel saja ch'il dumber da persunas grev blessadas è sa sbassà cumpareglià cun ils ultims onns (-5,5%). Cun en tut 19 persunas mortas durant l'onn passà è il dumber pli aut che l'onn avant. Da 5 persunas dapli sa tracti numnadamain. Quai è in plus da 36%.

Pli bass è er il dumber d'accidents entras persunas sut influenza da meds narcotics u medicaments. Er ils accidents sut l'influenza d'alcohol van lev dentant cuntinuadamain enavos. Plinavant legraivel è ch'ils accidents sin autovias èn sa reducids per 22%.

Dapli accidents da töf mortals

Il dumber d'accidents cun töfs è s'augmentà levamain cumpareglià cun il nivel da l'onn avant. Fertant ch'i ha dà dapli morts (+2) è il dumber da töffists blessads ì enavos (-7).

Il dumber da persunas ch'èn sa blessads cun velos u e-bikes, sco era il dumber da peduns blessads è s'augmentà. Morts èn dentant pli paucs peduns durant accidents da traffic.

Memia spert u distracziun sco ristgs

279 accidents da traffic (-20%) èn capitads pervi d'in tempo memia aut. Sco indizi per questa sminuziun valitescha il chantun tranter auter las controllas pli severas da la polizia. Dad esser distract durant ir cun auto è in dals ristgs ils pli auts per chaschunar in accident. 10% da tut ils accidents vegnan chaschunads entras betg esser concentrà u perquai ch'ins vegn distract d'insatge.

RR novitads 11:00