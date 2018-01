En il Grischun èn diversas vias e tschancuns da tren serrads il mument. Il privel da lavinas è simplamain memia aut. En il nord vala schizunt privel da lavinas stgalim 5, il pli aut stgalim. Là èsi uschia che grondas lavinas spontanas pon vegnir fin giu en las vals, uschia Gian Darms da l'institut per naiv e lavinas a Tavau. Perquai èsi er impurtant da resguardar quai ch'ils servetschs da lavinas locals han dà or, per exempel sche vias èn serradas u sch'i ha dà evacuaziuns.

I naiva e plova vinavant

Tenor Felix Blumer dad SRF Meteo plova e naiva quai vinavant. Cunzunt èn ils auts poi anc ina giada dar 10 fin 50 centimeters naiv nova fin damaun marvegl. Dentant il cunfin da naiv po s'auza, nua quant fitg na saja dentant betg pussaivel da dir, uschia Felix Blumer. I vegnia bain aria chauda nà dal vest, co quella sa reparta en las valladas grischunas na saja betg pussaivel da dir. Uschia ch'el na sappia er betg dir nua ch'i plova quant lunsch siador.

La plievgia fa la situaziun anc pli precara

La plievgia fa pli greva la naiv ed er la naiv ch'i dat è pli greva, uschia ch'i dat anc pli blera paisa sin la naiv ch'i ha gia e la situaziun vegn anc pli precara, uschia Gian Darms. Cunquai ch'i chala tenor SRF Meteo dentant da plover e naiver damaun marvegl sa quietescha lura er la situaziun da lavinas puspè. La situaziun per sportists da naiv resta dentant delicata, Gian Darms avertescha da bandunar ils proxims dis las pistas segiradas.

Dapli davart la situaziun da lavinas Bulletin da lavinas , il link avra en ina nova fanestra

Strusch da cumparegliar cun il 1999

La situaziun actuala saja bain precara, dentant betg da cumparegliar cun l'enviern da lavinas 1999. L'institut per naiv e lavinas a Tavau ha cumpareglià las autezzas da naiv actualas cun quellas da la fin favrer 1999. E sulet tar las staziuns en il Grischun dal nord èn las autezzas sumegliantas a quellas dal 1999. En il rest dal chantun èn ins dentant lunsch davent da las autezzas da l'enviern da lavinas 1999.

RR actualitad 12:00