Entant hai cumenzà a plover en bleras regiuns. Il cunfin da naiv è il mument tranter 1'100 e 1'500 meters sur mar. Uschia possia dar inundaziuns. Il privel da lavinas resta grond, stgalim 4 da 5. La situaziun sin via e binaris è sa calmada. Per gronda part èn las vias puspè avertas.

Entant fa l'aua dapli quitads che la naiv. Per l'ina la plievgia e per l'autra la naiv che lieua. Sco il meteorolog da SRF Meteo Felix Blumer ha ditg envers RTR stoppian ins ins tegnair en egl vinavant la situaziun.

A partir da sonda cumenza la situaziun a sa normalisar. Per l'ina tschessa quai da plover e naiver e per l'autra vegni pli fraid, uschia che pli pauca naiv lieua, declera Felix Blumer. En regiuns pli autas pudessi tenor SRF Meteo però tuttina anc ina giada dar 20 fin 50 centimeters naiv nova.

Privel da lavinas grond – la situaziun è critica

En la gronda part dal Grischun regia regia in privel da lavinas considerabel, stgalim 3 da 5. Gist cunquai ch'i plova uss en la blera naiv, saja la situaziun critica declera Benjamin Zweifel da l'Institut da naiv e lavinas a Tavau. La fin d'emna restia la situaziun vinavant tendida. I vegn quintà cun dapli plievgia e naiv. Pli fitg en il nord e pli malsegira che la situaziun saja. Dentant accentuescha il prognosticher da lavinas ch'i saja da far quittads en l'entir chantun.

Legenda: Privel da lavinas cotschen-nair: fitg grond, cotschen: grond, oransch: considerabel, mellen: moderà, verd: pitschen. (stan 29.01.2021 a las 17:00) SLF

Mustér ha gì fitg grond privel

La gievgia valeva sisum la Cadi il pli grond privel da lavinas, stgalim 5. Vers saira aveva lura l’Institut da naiv e lavinas a Tavau sbassà quel sin stgalim 4.

Per il stab da crisa ha il privel da lavinas muntà ils davos dis blera lavur dad observaziun, coordinaziun e communicaziun. Ch'il chantun ha investì ils ultims onns blers daners en cundrizs stabels per observar lavinas saja uss sa en la regiun da Mustér e Val Tujetsch. Quels gidian numnadamain mintgamai per analisar la situaziun en cas da privel, ha ditg in represchentant da l'Uffizi da construcziun bassa envers RTR.

Situaziun sin via e binaris

La situaziun da traffic è sa quietada il decurs da l'avantmezdi. Uschia curseschan tranter Sumvitg e Mustér puspè autos e trens. Quel tschancun sco er numerusas ulteriuras vias èn stadas serradas dapi la gievgia.

via da l'Alpsu davent da Dieni

Pass dal Lucmagn

tranter Sedrun ed Andermatt na curseschan nagins trens

Prognosa per la fin d'emna

Questa fin d'emna vegni a plover e naiver vinavant. Il cunfin da naiv stat tar circa 1000 fin 1400 meters sur mar.

En il sid dal Grischun vegni betg a dar blera precipitaziun. Pli probabel vegni a naiver in zic da sonda sin dumengia e da dumengia sin glindesdi. Il cunfin da naiv è qua tar 1000 meters sur mar.

En il nord vegni a dar sonda saira puspè percipitaziun cun il cunfin da naiv tar circa 1200 meters sur mar. La notg sin dumengia sa sfraida la temperatura, i vegn dentant tuttina a naiver fin dumengia a mezdi. Il cunfin da naiv è per part mo sin 700 – 800 meters sur mar.

En il Grischun central e dal nord vegni questa fin d'emna dentant betg a dar bler sulegl – pir in glindesdi san ins far quint cun muments suleglivs pli lungs.