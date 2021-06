Il venderdi saira suenter las 23:00 è in manischunz da 21 onns collidà cun ses auto sin la Via taliana vers Panaduz cunter il mir da sustegn. En ina curva a sanestra era l'automobilist vegnì cun ses auto giud il vial. Pervi da la ferma forza da collisiun è l'auto s'auzà e cupitgà enavos sin la via. Latiers è l'entir bloc dal motor vegnì rut or da la carossaria.

Il manischunz ch'è sa blessà considerablamain, ha pudì bandunar sez l'auto cumplettamain demolì ed ha survegnì emprim agid dad ulteriurs automobilists. En consequenza da l'accident ha la Via taliana stuì vegnir serrada per var 4 uras.

Accident tar in gir nunlubì a San Murezzan

La notg da venderdi sin sonda ha in giuvenil da 16 onns prendì l'auto da ses bab e fatg in gir cun 4 collegas a San Murezzan. Latiers è l'auto collidà sin la Via Serlas vers la staziun cun ina fatschada d'ina chasa. Il donn è considerabel. Il manischunz e ses collegas han però pudì bandunar il lieu d'accident senza blessuras. La polizia ha chattà il giuvenil alcoholisà a chasa, nua ch'el durmiva.