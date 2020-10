Tenor MeteoSvizra hai dà a Sedrun in nov record da plievgia entaifer 24 uras. En il Tessin hai pluvì entaifer 24 uras dapli che uschiglio durant l’entir october. Il suentermezdi pudess la situaziun sa calmar.

A Sedrun hai dà in nov record da plievgia

A Sedrun hai perfin dà in nov record da plievgia. Tenor l'Uffizi federal per meteorologia MeteoSvizra hai pluvì 144,6 mm pro meter quadrat en las davosas 24 uras. Il record da fin qua era da l'onn 1'900 ed era tar 126 millimeters pro meter quadrat per Sedrun.

Er il rest da la Svizra hai pluvì ferm. Tenor SRF Meteo hai pluvì en il Tessin entaifer 24 uras dapli che uschiglio durant l’entir october. Ed era en il Vallais ed en la Svizra Centrala han ins registrà enorm blera plievgia. Il pli ferm hai pluvì en il sid ed en las regiuns alpinas. Il suentermezdi pudess la situaziun lura sa calmar.

Pitschnas acziuns en tut il chantun

Entras la plievgia datti en l’entir Grischun sbuvaditschs e vias inundadas. Ils pumpiers sajan dapertut en acziun per rumir vias e pumpar ora tschalers, uschia il pledader da la Polizia chantunala Roman Rüegg envers RTR. A Cama en Mesolcina hajan ins evacuà duas chasas, quai dentant mo sco mesira da segirtad.

El cusseglia d’esser precaut sin via, cunquai ch’i possia avair dapertut material ubain aua sin las vias grischunas.

Uffizi federal avertescha

Legenda: L'Uffizi federal per meteorologia avertescha da ferms stemprads e plievgia intensiva. MeteoSchweiz , il link avra en ina nova fanestra

Vents ferms e plievgia

Schon venderdi ha SRF Meteo annunzià, ch'i vegnia a plover ferm en Grischun. La media en tut il chantun è tenor Gaudenz Flury tar var 30 milliliters pro meter quadrat. Surtut en las vals dal sid, Mesauc, Puschlav e Bregaglia. Plinavant èsi da quintar cun ferms vents.

Il cunfin da naiv po vegnir giu fin sin 1'500 meters sur mar. Igl n'è dentant betg da spetgar tanta naiv co la fin d'emna passada.