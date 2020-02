Anna Ratti è creschida si a Malögia ed ha fatg in emprendissadi sco librarista en la Biblioteca chantunala a Cuira. Ella è stada fitg activa en il moviment dals 1968. Ils onns 1970 ha ella fundà cun Theo ed Amalie Pinkus il center da furmaziun e vacanzas Salecina a Malögia. La finamira èra da realisar ils concepts dals 68ers. Il 1994 ha ella candidà sco emprima dunna per la regenza grischuna. Suenter ha ella fatg politica per la PS a Cuira. Uss viva ella a Casaccia.