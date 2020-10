La Polizia chantunala ha 19 novas policistas e policists. La ceremonia da saramentaziun ha gì lieu la gievgia saira a Cuira en preschientscha dal cumandant, Walter Schlegel, e dal cusseglier guvernativ, Peter Peyer.

Atgnamain avess la scolaziun da quest'annada da policists durà per l'emprima giada 2 onns. Il coronavirus ha però fatg in stritg tras il quint e l'Institut svizzer da polizia ha decis da far la scolaziun sco fin qua en in onn.

Lieus da staziunament

Ils 19 novs commembers dal corps ha cumenzà lur scolaziun l'october 2019 a la Scola da polizia da la Svizra Orientala ad Amriswil. Il 1. d'october 2020 cumenzan els lur servetsch en ils suandants lieus da staziunament:

Lorena Aliesch: Post da polizia Partenz

Nicole Bächtold: Post da polizia Tavau

Gian Carigiet: Post da polizia Partenz

Chiara Colombi: Post da polizia Beverin

Michael Danuser: Post da polizia Beverin

Fabian Dora: Post da polizia Tavau

Flavio Emmenegger: Post da polizia Engiadina Bassa

Andrin Engler: Post da polizia Engiadin'Ota-Bregaglia

Chris Hediger: Post da polizia Partenz

Sebastian Kern: Post da polizia Montalin

Maurus Olgiati: Post da polizia Engiadin'Ota-Bregaglia

Andrea Rade: Post da polizia Engiadina Bassa

Tobia Riedi: Post da polizia Roveredo

Stefan Riedi: Post da polizia Beverin

Flavio Schuoler: Basa da traffic San Bernardino

Carlo Sonderer: Post da polizia Montalin

Martina Sutter: Post da polizia Montalin

Simon Toutsch: Basa da traffic Silvaplana

Anigna Züger: Post da polizia Engiadin'Ota-Bregaglia

