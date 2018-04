La polizia è cunzunt stada en acziun per servetschs d'agid. (maletg simbolic)

Las 21 acziuns tar quellas che la polizia da la citad da Cuira è stada en acziun durant la fin d'emna da Pasca èn per gronda part stadas servetschs d'agid, ma er pervia da violenza, pervia d'in incendi e pervia da disturbis da ruaus da notg e filistucca.

La sonda ha la polizia pudì deliberar ina dunna da 72 onns ch'era sa serrada en en in ascensur. Ella è restada senza donns. E la dumengia ha la polizia tschif in manischunz da 21 onns cun in tempo dad 85 kilometers l'ura en la zona da tempo da 50 kilometers l'ura. Il pertutgà ha stuì dar giu il permiss d'ir cun auto.

