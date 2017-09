Polizia gischuna impedescha transport da chavals

Il pur da Hefenhofen che stat en la critica d'avair maltractà animals, aveva era chavals sin in'alp sper Tavau.

La Polizia chantunala grischuna ha impedì il venderdi passà il transport davent d'ina Alp en la Val Dischma a Tavau. Il pur da Hefenhofen, al qual vegn renfatschà d'avair maltractà animals, aveva anc chavals sin quella alp. Persunas ord ses ambient social han il venderdi empruvà dad ir per quels. Quai ha confermà la pledadra da la Polizia chantunala, Anita Senti, envers l'agentura da novitads sda. Perquai ch'il temp dad alp saja uss a fin, vegnia tschertgà nagin nov plaz per ils chavals.

Il probabel maltractader d'animals dal chantun Turgovia dat dapi l'entschatta d'avust da discutar en la publicitad. Era envers las autoritads dal chantun Turgovia datti pervi da quai cas critica. Sin la puraria dal possessur d'animals eran plirs chavals crappads. Auters animals eran smagrids u en in mal stadi.

En il Cussegl grond dal chantun Turgovia hai dà diversas intervenziuns pervi da la puraria a Hefenhofen. La regenza dal chantun ha nominà ina cumissiun independenta sut la direcziun da l'anteriur cusseglier guvernativ dal chantun Zug, Hanspeter Uster. Quella cumissiun duai intercurir il cas.

RR novitads 14:00