L'uffizi per la furmaziun professiunala ha creà la pagina d'internet rumantscha www.cussegliaziun.ch per gidar ils giuvenils a tschertgar ina plazza d'emprendissadi, ina scola media u ina soluziun transitorica.

Portal professiunal per giuvenils er per rumantsch

Cun agid da la pagina d'internet, il link avra en ina nova fanestra chattan giuvenils, persunas d'instrucziun e geniturs infurmaziuns davart il mund professiunal. Ultra da quai vegnan inditgadas er las furmaziuns supplementaras pussaivlas suenter l'examen d'emprendissadi.

Agid gia en connex cun il fufragnadi

La pagina d'internet porscha gia agid per tschertgar in fufragnadi adattà. Cussegls impurtants gidan ils giuvenils ad agir tenor ina metoda. Sch'i na duess betg funcziunar cun in fufragnadi, mussa la pagina d'internet differentas vias che pon vegnir prendidas sco alternativa.

Simpla survista

Infurmaziuns supplementaras davart temas impurtants chattan ins cun in clic sin ils fegls d'infurmaziun. Tractads vegnan temas sco annunzia per in fufragnadi u per ina plazza d'emprendissadi, scolas medias, maturitad professiunala u 10avel onn da scola.

