Roman Hug ha 39 onns, el è president communal da Trimmis ed abitescha sa chapescha er là, numnadamain en la fracziun Says. Sper quai sesa el er per la PPS en il Cussegl grond ed è là viceschef da la fracziun. L'architect è maridà ed in da ses gronds hobbis è la chatscha. E sia emprima finamira sco nov president da la PPS Grischun è d'emprender d'enconuscher anc meglier la partida ch'el enconuscha gia dapi ch'ella è vegnida fundada da nov il 2008. Sper quai ha el dentant er gia emprims temas politics sin l'agenda. Per exempel il «New Green deal» ed er il project cun il nov dretg d'eleger.

Jau vegn ad esser dir en la chaussa, dentant a mai èsi impurtant dad esser da buna maniera tge che pertutga il tun.

Tge ch'el veglia far auter che ses antecessur Heinz Brand na leva el dentant betg tradir, quai fiss arrogant uschè curt suenter si'elecziun. Anzi, el vegnia segir a mantegnair il contact cun l'anteriur president ch'è uss president d'onur.

Blers plazzals

Sin il nov president spetga dentant er blera lavur. La finamira è da rinforzar la partida e cunzunt er da reconquistar in sez en la regenza Grischuna. Quai n'è ils davos onns betg gartegià a la PPS e quai è pulit sisum la glista da pendenzas da Roman Hug. Ins vegnia segir betg a durmir giu questa fatschenta impurtanta, manegia el cun in surrir. Dentant betg mo il sez che manca en la regenza fa mal il venter a la PPS. Er il sez da Heinz Brand pers en il Cussegl naziunal ha fatg mal. E sper quai è la PPS er mo represchentada cun nov sezs en il Cussegl grond ed è uschia la pli pitschna fracziun. Tut quai na snega Roman Hug betg, il recept da success per meglierar la situaziun n'ha el dentant anc betg vulì tradir.

