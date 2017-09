Praschun per dus cugliunaders da la Repower

La dretgira regiunala a Landquart ha sentenzià dus umens ad in chasti da praschun e da daners. Els duain avair cugliunà il concern grischun per radund 5,8 milliuns francs, quai tranter il november 2009 e l'avust 2011.

Quai è stà pussaivel perquai ch'in dals accusads lavurava sco informaticher d'economia tar la Repower. Quel ha tschentà ora quints fictivs a la Repower e lura fatg ils pajaments interns. In cumplizi che lavurava sco cussegliader d'EDV ha gidà el. Tut en tut èn stads accusads trais culpants.

Tschintg onns praschun per accusà principal

L'anteriur collavuratur da la Repower è vegnì sentenzià a tschintg onns praschun pervia da cugliunaria economica, sfalsificaziun da documents e lavada da daners. Plinavant sto el pajar in chastì da 26'400 francs. La dretgira parta dal fatg ch'el saja stà il delinquent principal. Sin ses conto èn er ids ina gronda part dals daners, numnadamain 3,8 milliuns francs. La dretgira ha dà ad el in mez onn dapli praschun che quai che la procura publica aveva dumandà.

Trais onns e mez praschun per cumplizi

Ses cumplizi è vegnì sentenzià a trais onns e mez praschun ed in chastì da 20'800 francs. In ulteriur accusà - in fiduziari - è vegnì declerà liber. En quest cas ha la dretgira decis tenor il principi: en cas da dubi per l'accusà.

Per ils dus accusads vegnì plinavant vitiers in plant civil da la Repower da 5,2 milliuns francs. La dretgira ha acceptà il plant, uschia ch'ils dus accusads ston star botta per la summa. La sentenzia da la dretgira regiunala a Landquart n'ha anc betg vigur legal e po vegnir contestada aifer diesch dis.

