En la sessiun d'avust 2019 aveva l'anteriura deputada Sandra Locher Benguerel inoltrà ina incumbensa concernent la revisiun dal concept per scolas en alloschis collectivs. L'incumbensa n'era betg vegnida acceptada, ma il concept da scola è tuttina vegnì examinà.

Precisà criteris per pudair midar scola

Tranter auter èn vegnids precisads ils criteris per far il pass d'ina scola en in alloschi da transit en la scola populara publica. Valità na vegnia betg be la savida da scola, sco far quints u tudestg, mabain er il cumportament, sco il cusseglier guvernativ Peter Peyer ha declerà envers il schurnal regiunal da SRF.

Sco la regenza grischuna communitgescha, duai in nov raster da valitaziun infurmar pli transparent ils geniturs, pertge ch'in uffant na po anc betg far il pass en la scola populara. Uschia survegnan las persunas responsablas per l'educaziun er la pussaivladad da sustegnair e da gidar a l'uffant da cuntanscher las cumpetenzas necessarias.

E da nov vegn era evaluà la qualitad da las scolas en ils centers da transit, quai tras l'inspecturat da scola. L'emprima evaluaziun vegn fatga durant l'onn da scola 2021/2022.

Discussiuns en Cussegl grond il 2019

Suenter in stausch da l'anteriura deputada Sandra Locher Benguerel aveva il Cussegl gronda discussiunà il tema gia il 2019. L'incumbensa Locher Benguerel n'era però betg vegnida acceptada uffizialmain. Tuttina aveva la regenza constatà in basegn da adattar e precisar il concept per las scolas en centers da transit.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Incumbensa Uffants da fugitivs duain vegnir pli svelt en scola regulara 31.08.2019 Cun audio

Ord l'archiv