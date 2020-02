Premi Bio Grischun per in Ollandais

L'Ollandais Peer Schilperood ch'abitescha ad Alvagni, ha gudagnà il premi bio Grischun. Quel è dotà cun 2020 francs. Schilperood vala sco piunier dal moviment da bio en noss chantun. Sur decennis ha el perscrutà co plantas naschan e tge sorts ch'èn adattadas per la cultivaziun da bio en il Grischun. El ha er gia tratg sez sorts adattadas per la regiun muntagnarda.

Per sias perscrutaziuns è Schilperoord gia vegnì undrà duas giadas. Il premi da renconuschientscha dal chantun Grischun ed il 2016 il premi da la fundaziun Rudolf Maag.

