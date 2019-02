Premi d'art dal Manor per 2 Grischuns

Andriu Tumasch Deplazas è vegnì undrà per sias picturas davart in mund surreal. Ses motivs èn l'uman e la natira. Il duo, Flurina Badel e Jérémie Sarbach da sia vart èn vegnids undrads per lur lavur experimentala. Là stat il svilup da la cuntrada da muntogna en l’èra da la globalisaziun en il center.

Ulteriurs premis van a:

Brigham Baker da Turitg

Sebastian Stadler da Son Gagl

Martina-Sofie Wildberger da Schaffusa

Il premi d’art dal Manor vegn surdà dapi 37 onns. El è in dals premis da promoziun ils pli impurtants da l’art contemporan en Svizra.

RR novitads 12:00