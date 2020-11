Il fotograf da Malans haja stgaffì ils ultims 30 onns in'ovra artistica da gronda impurtanza. Sias fotografias mussan cunzunt cuntradas en alv e nair, da las muntognas dal Grischun ubain er d'autras cuntradas da l'entir mund. El saja in poet da la glisch, in reporter da la bellezza, ed in maister en la tecnica da fotografar lauda el il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini durant la festa en in pitschen rom a Malans. Per l'artist sez è il premi ina bella surpraisa, ed er in «turnar a chasa»: «Il premi è vegnì gist 10 onns suenter ch'jeu sun puspè turnà da Baar nua ch'jeu hai ditg lavurà en il Grischun». Ed el puntuescha en ses pled d'engraziament er l'impurtanza da la cultura: «La cultura n'è betg be relevanta per il sistem, ella è relevanta per la vita.»

Da la reportascha tar l'art

Guido Baselgia è naschì l'onn 1953 a Puntraschigna. Cun la fotografia sa fatschenta el dapi sia scolaziun sco fotograf a la scola d'art applitgà a Turitg. Cumenzà ha el sco fotograf per interpresas d'industria, l'onn 1983 ha el avert ses agen atelier a Baar. Silsuenter ha el fatg numerusas reportaschas da l'entir mund, tranter auter en l'anteriura DDR, Pologna, Galizia, Rumenia e Belarus. El è er viagià per projects d'industria tras l'Europa, l'Iran ed ils Stadis Unids da l'America. Sias fotografias ha el lura mussà en differents cudeschs, en la NZZ ubain en il Magazin dal Tagesanzeiger.

Dapi ils onns 90 è el pli e pli sa fatschentà cun la fotografia artistica. Cunzunt cun la fotografia da la cuntrada. Suenter avair cumenzà da fotografar cuntradas en l'Engiadina è el viagià là, nua che la natira è anc pli criva, en Finlanda ubain en Norvegia. Ses motivs: Crap, glatsch, glisch. Pli tard ha l'orizont fascinà l'artist – per fotografar quel è el tranter auter viagià a Bolivia ubain a Chile. Sin viadis en l'Amazonas è el sa fatschentà cun il guaud tropic ed il clima. Ses pli nov project è ina camera obscura sin il pass dal Bernina.

Er corona è stà tema a la surdada dal premi

Artistas ed artists en il Grischun han per il mument tut auter che simpel – producziuns ston vegnir spustadas, concerts dads giu. Per in u l'auter dals victurs vegn il premi da renconuschientscha u da promoziun da 20'000 francs pia gist il dretg mument. A chaschun da la surdada dals premis ha il cusseglier guvernativ, Jon Domenic Parolini, dentant er sincerà che la politica vegnia a sa gidar cun la cultura en il rom da quai che saja pussaivel.

Indemnisaziuns en vista

La regenza haja gia prendì ina decisiun quai che pertutgia indemnisaziuns da deficit per artistas ed artists durant ils mais d'october, november e december. Bainbaud possian ils formulars correspundents vegnir chargiads giu da la pagina d'internet da l'Uffizi da cultura. Per in sustegn finanzial er per l'onn 2021 stoppia la regenza anc preparar in credit supplementar per preschentar a la cumissiun da gestiun.

Premis da renconuschientscha e promoziun

Plinavant surdat la Regenza set premis da renconuschientscha ed otg premis da promoziun da mintgamai 20'000 francs.

In premi da renconuschientscha da 20'000 francs survegnan:

René Schnoz (1966), actur e reschissur, Mustér/Turitg

Mübeccel Akdis (1960) e Cezmi Akdis (1961), scienziada e scienzà da la natira, Tavau

Cäcilia Bardill (1948), magistra e politicra da musica, Tavau

Breitbild, rapunzs, Cuira

Miriam Cahn (1948), artista, Stampa/Basilea

Ursina Hartmann (1950), actura e reschissura, Cuira

Gruppa culturala St. Antönien

In premi da promoziun da 20'000 francs survegnan: