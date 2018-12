Premi da medias per Stefanie Hablützel

Sco quai che «Ostschweizer Medienpreis» communitgescha, vegn Stefanie Hablützel premiada per sia retschertga davart il cas «Cresta Run» ch'è cumparida en la revista Zeit. L'onn 2008 aveva in Brit pers in pe tar ina cursa da skeleton. Il cas ha chaschunà aifer 9 onns 5 differents cas da dretgira.

