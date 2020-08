Durant in onn dastga Martin Wieland purtar il titel sco «pli aut Grischun» e manar las sesidas dal Cussegl grond. El surpiglia quest'incumbensa dad Alessandro Della Vedova (PCD).

Martin Wieland, PLD Legenda: MAD abita a Tumein

ha 63 onns

ortulan pensiunà

dapi 2010 deputà en il Cussegl grond (circul Trin)

dapi 2019 president communal da Tumein

president da la secziun PLD Plaun

Sco vicepresidenta è vegnida elegida Aita Zanetti (PBD). L'Engiadinaisa ha survegnì 95 vuschs – 9 vuschs èn idas a ses collega da partida Walter Grass (che n'era betg nominà uffizialmain).

Aita Zanetti, PBD Legenda: MAD abita a Sent

ha 50 onns

pura e mamma da 4 uffants

dapi 2018 deputada en il Cussegl grond (circul Suot Tasna)

dapi 2019 vicepresidenta vischnanca da Scuol

vicepresidenta da la PBD grischuna

Il Cussegl grond elegia mintga stad ina nova presidenta ubain in nov president che resta per in onn en uffizi.