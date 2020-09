A chaschun dals dis d'acziun per la sanadad psichica ha Christoph Walser, teolog e coach per prevenziun da burnout, tegnì in referat cun il num «Timeout empè da burnout». In program che vul stenschentar il burnout gia en il coc, avant che sintoms sco stancladad, problems da durmir, mal il venter ubain inquietezza cumenzan a brischar or insatgi. Ses tip principal: Far avunda e bunas pausas.

E sco er en il sport saja per in timeout en il mintga di er da prender distanza dal lieu nua ch'ins è per pudair far in pass enavos e guardar tge che faschess gist bain.

Nudar pausas en l'agenda

A blers gidi da propi planisar las pausas – per exempel cun metter ellas en l'agenda. Ses tip: Mintga di ina mes'ura, ubain ina giada per emna trais uras ubain dus dis per mais. Temp che duai star a disposiziun be ad ins sez, nua ch'ins duai dentant betg planisar en in'activitad, mabain propi pir guardar cur che la pausa è qua, tge ch'ins vul far cun il temp. Sche quai è grev da stuair far pausas sin cumond, gidan rituals. Per exempel midar la vestgadira da lavur cun il trainer.

Ed er midar il focus sin insatge che fa plaschair ad ins saja in bun agid. Perquai che: «En ina buna pausa na duai ins atgnamain betg tschentar giu – perquai che lura na fan ins nagut pli e na prenda er betg pli vair insatge, lura pli gugent far insatge che fa plaschair, forsa tadlar musica ubain ir en la natira».