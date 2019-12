Farera cun in pitschen gudogn

La vischnanca da Farera prevesa per l'auter onn in surpli d'expensas da radund 79'000 francs, tar entradas ed expensas da radund 3,7 milliuns francs. La radunanza communala ha approvà il budget per il 2020 ed ultra da quai decis da laschar il pe da taglia sin 70% da la taglia chantunala simpla.

Cunter en Partenz cun in gudogn

La radunanza communala da Cunter en il Partenz ha concedì in credit da 111'000 francs per renovar ed amplifitgar l'illuminaziun da la via. Ultra da quai ha ella approvà il preventiv 2020 che prevesa in surpli d'expensas da radund 230'000 francs, tar entradas da radund 1,7 milliuns ed expensas da radund 1,9 milliuns francs. Il pe da taglia resta a Cunter en il Partenz tar 70% da la taglia chantunala simpla.

Razén quinta cun in pitschen deficit

La vischnanca da Razén prevesa per l'auter onn in surpli d'expensas da radund 39'000 francs, la radunanza communala ha approvà il budget 2020. Il pe da taglia han las votantas ed ils votants decis da laschar tar 110% da la taglia chantunala simpla.

Ultra da quai ha decis la radunanza communala da Razen da cumprar la cuminanza da proprietaris en condomini, en quest bajetg è era il Denner, l'agentura postala ed in automat da daners. La cumpra è oravant tut vegnida fatga per pudair garantir la cuntinuitad d'ina butia dal vitg. Il pretsch da cumpra munta ad 1,28 milliuns francs.

Medel/Lucmagn cun in pitschen gudogn

La vischnanca da Medel quinta per l'auter onn cun in gudogn da 93'750 francs, quai tar entradas da 3'870'450 ed expensas da 3'776'700 francs. Il suveran ha approvà gievgia saira il preventiv.

Plinavant è vegnì approvà il preventiv da l'Ovra electrica Medel. Quel preschenta in surpli d'entrada da 4'994 francs tar entradas ed expensas d'in zichel dapli che 1'500'000 francs.

Ulteriuras decisiuns

Las votantas e votants han plinavant decis da laschar il pe da taglia tar 70% da la taglia chantunala simpla.

Il suveran ha era approvà la revisiun parziala da la lescha da salarisaziun per la vischnanca da Medel/Lucmagn.

Plinavant vegn la revisiun parziala a la planisaziun locala «Tgasa da scola Curaglia parcella nr 341» approvada.

S-chanf cun pitschen plus

Il preventiv da la vischnanca engiadinaisa quinta cun entradas da 9,31 milliuns ed expensas da 9,27 milliuns e quinta uschia cun in plus da var 40'000 francs. La radunanza communala ha approvà il budget 2020. Quel quinta er cun investiziuns bruttas da 6,2 milliuns francs. 5,2 milliuns èn per ils custs d'aquisiziun da la rait d'electricitad. La radunanza ha plinavant refusà la proposta da sbassar il pe da taglia da 65 sin 55%.

Er Zuoz cun in pitschen plus

Cun in surpli d'entradas da 34'414 francs quinta il preventiv 2020 da la vischnanca da Zuoz. La radunanza communala ha approvà quel ed era approvà il quint d'investiziuns che quinta cun custs totals da 3,2 milliuns francs. La radunanza ha er deliberà il concept strategic 2025 che cumpiglia tranter auter ils champs d'acziun: Furmaziun, economia, commerzi ed industria, turissem ed agricultura, cultura sco er l'orientaziun strategica ed il svilup da la vischnanca.

Tusaun cun grond minus

La radunanza communala da Tusaun ha approvà il preventiv 2020. Quel quinta cun entradas da 24,2 milliuns francs ed expensas da 25 milliuns, uschia resulta in minus da quasi 800'000 francs. Plinavant ha il suveran er decidì da laschar il pe da taglia sin 115% e da far la terza etappa da la sanaziun da la Via Campogna per 1,3 milliuns francs.

Tumleastga scriva cifras cotschnas

Il preventiv da l'auter onn da la vischnanca Tumleastga quinta cun entradas da 11 milliuns ed expensas da 11,25 milliuns, pia cun in minus da radund 224'000 francs. Ina gronda maioritad ha acceptà il preventiv. Il quint d'investiziun quinta cun investiziuns nettas da 2,9 milliuns francs ed il pe da taglia resta sin 110%.

