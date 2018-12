Per approvar il preventiv 2019 da la citad da Cuira hai per part duvrà vivas discussiuns.

Il Cussegl communal da Cuira ha approvà il budget 2019 unanimamain. Quel prevesa in gudogn da bun 2,1 milliuns francs. Quai tar entradas da var 254 milliuns francs ed expensas da 252 milliuns francs. Las investiziuns nettas muntan a 44,5 milliuns francs. Quai èn bun 10 milliuns dapli che anc en il budget dal 2018. Las investiziuns sa cumponan da divers projects cun summas fin 3 milliuns francs.

Scola e bus han chaschunà per part vivas discussiuns

Per part vivas discussiuns ha tranter auter chaschunà sch’ina plazza cumplaina per la direcziun da la scola da la citad duai gia vegnir budgetada per pudair reagir sin ils basegns da la scola che crescha u betg. Raschun per las discussiuns eran tranter auter malenclegientschas u differentas infurmaziuns er entaifer la cumissiun da furmaziun.

Er ina subvenziun da 90'000 francs per abunaments dal bus da Cuira ha chaschunà discussiuns. Il cussegl da la citad era da l’avis ch’ils daners sajan bain investads per uschia vender dapli abunaments e promover l’attractivitad da la citad. La cumissiun da gestiun ha però proponi da stritgar quella subvenziun cun l’argument ch’i na saja betg l’idea da far marketing cun subvenziuns.

Cumissiun predeliberanta per il plan d'investiziuns

Tut tenor giavisch èsi ì per il president da la citad Urs Marti. El ha proponi en connex cun il plan d'investiziuns per ils proxims 12 onns ina cumissiun predeliberanta. Senza grondas discussiuns ha il cussegl communal incumbensà quella per tractar in suenter l'auter ils singuls projects da generaziuns cun ina summa da bun 600 milliuns francs entaifer 12 onns.

Igl è i oz fig fitg bain. Jau sun fitg cuntent.

Uschenavant che la cumissiun n'ha naginas remartgas u cuntrapropostas lavura il cussegl da la citad vinavant vi dals projects gia instradads sco p. ex. la renovaziun dals implants da sport sin la Obere Au.

