Cun in deficit da 33,7 milliuns francs prevesa il chantun Grischun per il 2021 in budget sumegliont a quel dal 2020. I dat dentant midadas sin diversas posiziuns.

Il chantun Grischun ha preschentà oz, gievgia, ses preventiv per il 2021. Quel prevesa in deficit da 33,7 milliuns francs. Cun retrair reservas en l'autezza da 21,4 milliuns francs èsi uschia pussaivel da mantegnair il surpli d'expensas sin il nivel da l'onn precendent (33,1 milliuns francs) – quai malgrà la crisa da corona.

Legenda: Per il mument saja il budget anc en l'equiliber, uschia il cusseglier guvernativ Christian Rathgeb. RTR

Damain entradas da taglia...

Pervi da la pandemia da Covid-19 quinta il chantun Grischun per l'onn che vegn surtut cun ina massiva reducziun da las entradas da taglia. Concret quinta il chantun anc cun entradas da taglia da 752,4 milliuns francs per l'onn che vegn. Quai èn 41,6 milliuns francs pli pauc che budgetà per l'onn current.

... dapli raps da la Banca naziunala

Il chantun va or da quai che quella reducziun po vegnir mitigiada cun distribuziuns dal gudogn da la Banca naziunala. Sco ch'il Cusseglier guvernativ Christian Rathgeb ha ditg avant las medias, hajan il Grischun e la Banca naziunala ina cunvegna speziala per dus onns. Tenor quella paja la banca or quatter giadas l'onn ina distribuziun da gudogn.

Plinavant vul il chantun agir cun mesiras per optimar la qualitad dal budget – quai vul dir cun budgetar uschia che las grondas differenzas da fin uss tranter budget e quint final vegnan eliminadas.

Nus avain ina posiziun da partenza solida – dentant nus ans chattain en ina situaziun pretensiunsa.

Anc adina aut nivel d'investiziuns

Cunquai ch'ils dus gronds projects la praschun Cazas Tignez ed il center da l'administraziun chantunala Sinergia èn serrads giu, è il volumen d'investiziuns per il 2021 in pau pli pitschen. Cun 405 milliuns francs resta quel dentant sin aut nivel. Entradas latiers prevesa il chantun radund 133 milliuns francs. Uschia ch'i restan anc passa 270 milliuns francs ch'il chantun sto finanziar sez. L'onn avant eran quai anc 290 milliuns francs.

Gronds deficits per ils onns suandants

La planisaziun da las finanzas actualisada per ils onns 2022 fin 2024 mussa gronds deficits. Quels tanschan da 83 milliuns francs per il 2024 fin tar 98 milliuns francs per il 2022. Raschun per quest svilup vesa il chantun surtut en la mancanza d'entradas pervi da la pandemia da corona.

Ins po dir, ch'ils onns grass èn passads.

Ulteriuras mancanzas d'entradas resultan però er da refurma da taglia naziunala sco er da la nova gulivaziun da finanzas naziunala.

Il parlament chantunal tracta il budget 2021 en la sessiun da december.