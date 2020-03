Scumond general da far fieu

La Regenza ha concludì ch'i vala in scumond general da far fieu sin l'entir territori chantunal a partir dals 25 da mars 2020 fin a la revocaziun. Exceptada da quai è la zona d'abitadi, uschenavant ch'ins po tegnair ina distanza dal guaud da 50 meters. Igl è chaussa da las vischnancas, da la Polizia chantunala e dal servetsch forestal da procurar ch'il scumond da far fieu vegnia observà.

Il scumond «preventiv»

Pervia da la situaziun en connex cun il coronavirus vegnan las organisaziuns da sustegn polizia, protecziun civila, pumpiers e militar ad arrivar ils proxims dis e las proximas emnas als cunfins da lur capacitads. Igl è l'incumbensa da las organisaziuns d'acziun da prender mesiras per segirar la situaziun normala durant l'eveniment da corona. En la situaziun actuala n'èsi betg da far quint da pudair disponer d'avunda pilots da helicopter e forzas d'acziun da l'Armada sco er da la Protecziun civila.