Las applicaziuns per exempel da SRF Meteo e MeteoSchweiz fan lur prognosas cun agid da moduls d'aura che calculeschan ina simulaziun d'aura. Quella simulaziun vegn anc controllada ed adattada da meteorologs. Sper quels moduls ha SRF Meteo ina rait cun puncts da mesiraziun sur tut la Svizra. Quests puncts èn derasads fitg spess, uschia ch'ins po far prognosas regiunalas pli precisas.

Las prognosas da Google, Apple u Samsung vegnan percunter fatgas cun agid da models d'aura americans ch'èn models globals. Cun quels èsi pussaivel da far prognosas precisas. En in pajais muntagnard sco la Svizra è quai però pli grev cun in model global. Vitiers vegni, che las prognosas da Google e co. na vegnan betg controlladas dad ina persuna dal fatg.