La stad da l’onn 1975 èn intgins turists englais ids en il Tessin per chattar las plantas da spaghettis. La BBC aveva numnadamain pretendì ch’ils spaghettis creschian sin plantas, quai sco sgnocca da prim d’avrigl. Ma er nus avain manà noss public per il nas intginas giadas ils ultims onns.

In chat sensaziunal han ils lavurers dal tunnel da l’Alvra fatg. In vair stgazi che vala plirs milliuns francs. Dentant, a tgi tutga el? A la Viafier retica, a la vischnanca da Bravuogn u tuttina al chantun Grischun?

Il chantun ha tut auters problems. Memia bler sal da metter sin via e nagina naiv. Il sal vegn dir, sch’ins tegn si el memia ditg, quai pudess donnegiar las maschinas. Tge far per betg stuair bittar davent 9’000 tonnas sal?

En la val Sumvitg è vegnì fotografà in animal stgarpant. Ma betg in luf, er betg in luf-tscherver, mabain in animal dal tuttafatg exotic anc mai vesì en Svizra u en il Grischun.

La baselgia da san Gian a Schlarigna è renumada, era perquai ch’ella posseda in clutger senza tetg. In investider ha fatg la proposta da surprender ils custs per in nov tetg, quel manca dapi l’onn 1682. L’offerta vegn dad ina vart beneventada, da l’autra vart datti er opposiziun. Tetg u tuttina betg tetg? Quai è la dumonda.