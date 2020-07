«En mintga cas ston ins savair tegnair avunda distanza tar autra glieud», quai saja la maxima principala dal sgular dronas, declera Beat Manetsch. Per filmar cun la drona, ma er ord fascinaziun sgola Beat Manetsch, redactur dals Cuntrasts cun dronas.

Sche jau fiss in animal, lura fiss jau in'evla. La vista subjectiva ch'ins survegn cun la drona ma fascinescha.

Studegiar precis il manual

El sez n'haja mai fatg in curs per sgular dronas, declera el. Ma el studegia gugent manuals. Quai stoppian ins far avant ch'ins entschaiva cun il sgular. «Simplamain sgular – quai va svelt. Per ins sez, per la drona e per auters carstgauns èsi bler pli segir sch'ins legia precis il manual», cusseglia Manetsch. Lura saja da far sco emprim simpels e curts sgols. «I sto vegnir il mument ch'ins sa ir enturn cun la drona senza stuair studegiar, tge regulatur ch'ins sto far ir per sgular en tge direcziun.» Pir lura saja segir da sgular.