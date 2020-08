Cun las temperaturas chaudas è er il privel da fieu creschì en il chantun. Malgrà ils urizis dals ultims dis è il privel da fieu en Grischun per la pli gronda part considerabel. La Val Mesauc e la Bregaglia han in scumond da far fieu absolut – tuttas activitads cun fieu èn scumandadas.

La glista da privel d'incendi actual restia fin il 1. d'avust stabila, sco il manader da l'uffizi da guaud e privels natirals Urban Maissen ha confermà envers RTR.

Legenda: Nair: scumond da far fieu absolut, oransch: privel da fieu considerabel, mellen: privel da fieu moderà. Uffizi da guaud e privels da natira , il link avra en ina nova fanestra

En territori cun in privel da fieu considerabel (oransch), èn fieus per grillar be lubids en fuainas fixas. Sch'i ha ferm vent, èsi scumandà da far fieu en il liber. Fieus èn da survegliar constant ed ins po pir bandunar ina fuaina suenter ch'il fieu è stizzà cumplet. Per las zonas marcadas cun nair, munta il scumond absolut da far fieu, ch'ins na po betg far fieu en u datiers da guauds, e n'er betg en fuainas fixas.

En vista a la festa naziunala dal 1. d'avust menziunescha l'uffizi da guaud e privels da natira perquai explicitamain che fieus artifizials pon be vegnir envidads cun almain 40 meters distanza tar il guaud. Plinavant èsi da suandar las ordinaziuns da las vischnancas e dals pumpiers. Quellas pon sezzas ordinar scumonds.

Laternas da l'aria (er balluns cun chandailas magicas, laternas da fortuna u giavischs u laternas da Kong-Ming, sco quai ch'i vegnan er numnadas) èn scumandadas l'entir onn en chantun Grischun.

Situaziun en Svizra