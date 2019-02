En tut il Grischun vala in privel da lavinas bletschas moderà. Il privel crescha mintgamai il decurs dal di.

Christine Pielmeier da l'institut da naiv e lavinas a Tavau quinta cun in privel moderà da lavinas bletschas per tut il Grischun. Las costas sid ins duess observar fitg bain. En general vala la regla: Pli avanzà ch'il di è e pli grond è il privel da lavinas bletschas. Gronds stgarps horizontals en la cuverta da naiv èn indizis per eventualas lavinas bletschas.

