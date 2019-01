Ils ultims dis han pliras lavinas en il Grischun, en il chantun Uri e S. Gagl chaschunà unfrendas. A Tavau è mort in um da 31 onns, a Flumserberg in um da 56 onns. Il privel da lavinas è creschì sin stgalim 4, quai che munta grond. Sin quai livel capitan blers accidents. Il pais dad 1 persuna basta per metter en moviment ina lavina, declera Christine Pielmeyer da l'institut per naiv e lavinas a Tavau (SLF).

Naiv nova e vent dal nord fan fullas da cuflads

La naiv nova ed il ferm vent dal nord dals ultims dis ha procurà per fullas da cuflads ch'èn instabils e pon ir a val sco ruttivas. Era privlusa è la situaziun en lieus stips e pendents vers il nord sur 2'400 meters sur mar. Là – en la naiv veglia – pon parter era lavinas pli grondas.

Nagina migliur la fin d'emna

Era ils proxims dis na datti anc betg ina meglieraziun cun la naiv ch'è annunziada. L'institut avertescha skiunzs e skiunzas da turas e da variantas d'esser precaut – i dovria blera experientscha per valitar la situaziun.

