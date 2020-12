Per ils umans n'è il virus che chaschuna la grippa d'utschels betg privlus, per utschels dentant bain. Ina infecziun munta per ils animals la mort. Perquai èsi dad isolar per exempel las giaglinas da chasa. Ins sto pia prender mesiras, uschia che nagins utschels selvadis pon vegnir en contact cun las giaglinas. Ed er il pur na dastga betg ir en stalla cun chalzers da via che pudessan surportar il virus.

Sch'ins ha il suspect ch'i dat en la natira utschels infectads, lura duess ins annunziar quai a la polizia. Sch'ins chatta in singul pasler mort, na vul quai però anc betg dir, che quel saja mort da la grippa d'utschels. Sch'ins chatta però plirs utschels da la medema spezia crappads e quai sin ina pitschna surfatscha, lura è quai in indizi per la grippa d'utschels. Savens pertutgads èn utschels d'aua.

Impurtant èsi, dad en tals cas mai tutgar en ils cadavers ed annunziar ils animals chattads tar la polizia u il guardiachatscha.