«Pro Snow» - Spargnar custs da far naiv artifiziala

Sch'ins savess quanta naiv che croda nua, sche pudessan ils territoris da skis spargnar blers daners ch'els dattan ora per far naiv artifiziala. In project internaziunal sa deditgescha a la finamira da sbassar quels custs – cun tecnica moderna e la prognosa da l’aura. Ils tests èn a Lai.