Quella stat en connex cun il tractament inadequat d'ina sentenzia d'appellaziun en in cas da dretg d'ierta ch'è vegnì tematisà diversas giadas er en las medias. La cumissiun da giustia scriva ch'i saja da resguardar ch'i n'aveva anc mai dà ina denunzia gravanta cunter Brunner durant ses temp d'uffizi. Era haja mai dà ina mesira disciplinara cunter el.

Reelecziun è obsoleta

En il fratemp ha Brunner fatg ina dumonda da recusaziun envers tut ils commembers da la cumissiun. Davart questa dumonda vegn il Cussegl grond a decider en la sessiun da zercladur. Suenter vegn la cumissiun a decider, tge sancziun che sto vegnir pronunziada cunter Brunner. L’um da 67 onns avess anc pudì star in onn en uffizi – suenter ch’el era s’annunzià per la reelecziun ha el tuttina retratg ella. Fin dal 2020 va el en pensiun. Perquai ch'el desista d'ina ulteriura candidatura, n'ha la cumissiun stuì far nagina recumandaziun d'elecziun.

Immunitad abolida

En la procedura penala cunter Brunner cusseglia la cumissiun d'abolir l'immunitad dal president partent da la Dretgira chantunala. Uschia po la procura publica investigar en connex cun las duas sentenzias en il cas da dispita d'ierta.

