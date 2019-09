La procura publica grischuna è dapi onns regularmain al cunfin da sias capacitads. Dals 22 procuraturs publics en il Grischun ha mintgin en media 80 fin 90 cas pendents sin maisa. Gia avant in onn ha il schef procuratur, Claudio Riedi, ditg envers il schurnal regiunal da radio SRF, ch'i saja da ponderar in augment da plazzas per pudair reducir in zic la chargia.

Uss reagescha il schef dal departament da giustia, Peter Peyer. El propona da stgaffir 3 plazzas novas. Decider da questas fa il Cussegl grond il december en connex cun il budget 2020.

