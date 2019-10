Il Grischun fiss predestinà per producir energia solara. Mo en cumparegliaziun cun la forza d’aua, na vegn il sulegl strusch tratg a niz.

Per radund 200’000 chasadas bastass il current ch’il Grischun producescha - cun la forza d’aua. Il current ord fotovoltaica fa ora gnanc 1 pertschient da la producziun da current, sco las cifras da l’uffizi d’energia tradeschan.

Legenda: La producziun d’energia solara è anc minimala en il Grischun, ma ella s’augmenta a moda rasanta. Grafica RTR

Potenzial è 200 giadas pli grond

Il potenzial per energia solara fiss dentant grond – perfin bler pli grond che quel d’energia idraulica.

Sin mintga meter quadrat datti 200 giadas dapli forza solara che forza d’aua.

La forza solara haja dentant era ses dischavantatgs, conceda Gallus Cadonau. La notg u da nausch’aura na porscha ella nagin current. Il di ora porscha ella current danvanz.

Perquai pleda Cadonau per ina buna cumbinaziun da la forza idraulica e la forza solara, per exempel cun realisar il project Lago Bianco. Là aveva Repower planisà ina nova ovra a pumpa. Lubientschas e concessiuns fissan dapi trais onns avant maun, ma il project na vegn per il mument betg realisà pervi da ponderaziuns da rentabilitad.

Battaria per current solar

Il Lago Bianco pudess ins nizzegiar sco battaria, explitgescha Gallus Cadonau: Cura che la fotovoltaica produceschia memia blera energia, possian ins pumpar si l’aua en il lai. E sch’i dettia memia pauc sulegl, possian ins duvrar la forza d’aua dal Lago Bianco.

RR actualitad 07:00