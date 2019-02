Profil da job per in uvestg

Normalmain stat scrit en annunzias chaussas sco per exempel: Tschertgà vegn ina persuna communicativa che lavura gugent en in team. Il profil da l'uffizi sco uvestg vesa dentant or in zic auter. Cler, per l'ina sto il candidat esser masculin, catolic, avair minimum 35 onns ed avair minimum 5 onns experientscha sco spiritual. Doctorat ubain licenziat èn d'avantatg. Tenor la lescha da baselgia vala dentant er ch'el sto avair ina buna reputaziun, ina ferma cardientscha, ina buna morala, pietusadad, sabientscha, perdertadad, vertids umanas ed in'olma premurusa... Tge che quai munta? Christian Cebulj, il rectur da la scol'auta theologica a Cuira gida da decodar il profil.

RR actualitad 12:00