La sonda avantmezdi naiva anc in zic en il Partenz, a Samignun ed en Engiadina Bassa e quai sin 1300 fin 1800 meters sur mar. En il decurs da l'avantmezdi sa schlian ils nivels en grondas parts dal chantun Grischun ed ins po quintar cun fasas da sulegl in pau pli lungas. Vers saira sa furman danovamain nivels, ma i resta per entant sitg.

Maletg 1 / 2 Legenda: A Zuoz è l'emprima naiv entant arrivada. RTR, Selina Camichel Maletg 2 / 2 Legenda: Ed er en il territori da skis Salastrains hai dà naiv nova. RTR, Ulrica Morell

La sonda a bun'ura èsi en Grischun per part anc sulegliv. Il suentermezdi daventa l'aura variada e quai surtut en il Grischun dal Nord e Grischun Central. Per part datti plievgia ed a partir da 1300 meters sur mar naiv. Il glindesdi sa sbassa il cunfin da naiv lura sin 900 meters sur mar. Omadus dis buffan vents en ils auts.

Privel da lavinas considerabel

LInstitut da naiv e lavinas a Tavau annunzia in privel da lavinas considerabel, stgalim 3 per la gronda part dal Grischun. Per la vart sanestra dal Rain anteriur vala in privel da lavinas moderà, stgalim 2.

Legenda: Il privel da lavinas en Grischun è per gronda part considerabel, stgalim 3 da 5. Screenshot, Institut federal per la perscrutaziun da naiv e lavinas (SLF).

