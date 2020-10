L'economia svizra ha patì pli pauc ferm che anc pensà l'avrigl. Perquai fan ils economs da la Confederaziun ina meglra prognosa che anc avant in pèr mais. Uschia pudess er la quota da dischoccupaziun crescher pli pauc ferm che temì. En il Grischun guarda quai or sumegliant sco en Svizra.

BIP sa sbassa be per 3,8%

En il Grischun è la situaziun fitg sumeglianta sco quella en Svizra, quai di Patrick Casanova, da l'Uffizi per economica e turissem dal Grischun. Prognosas exactas per il Grischun na datti actualmain dentant betg, la proxima vegn pir il november. Dentant er en il Grischun èn diversas branschas, sco quella da bajegiar, commerzi en detagl u il turissem, sa revegnidas pli spert che quintà.

Far prognosas saja quest onn dentant quasi nunpussaivel pervi dal coronavirus. Er dependia quai uss co la stagiun da skis sa sviluppa, schi dat naiv e sche la glieud ha gust dad ir sin pista sut quellas circumstanzas. Ed er in ulteriur lockdown pudess metter sin il chau tut las prognosas.

Dischoccupaziun pli auta che 2019

Er puncto quota da dischoccupaziun èsi actualmain grev da far prognosas. Tenor Andrea Albin da l'uffizi per lavur saja quella fitg malsegira. El quinta, cun las cifras actualas, cun ina quota da circa 1,8% fin 2% sur l'entir 2020. Il 2019 eran quai 1,1%.

SECO curregia prognosas

Ils economs dal Secretariat da stadi per l’economia SECO han actualisà lur prognosas da conjunctura per l'onn current. Ils experts quintan ch’il product interiur brut sa reduceschia quest onn per 3,8% – anc il zercladur han els quintà che quel sa reduceschia schizunt per passa 6%.

Er en vista a la quota da dischoccupaziun è il SECO pli optimistic: La quota da dischoccupaziun vegnia a muntar sur l’entir onn a 3,2 enstagl a 3,8%. Plinavant hajan interpresas fatg pli pauc diever da lavur curta che spetgà – hai num vinavant.