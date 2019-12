Sco che la regenza grischuna scriva, vul ella procurar per in svilup positiv en las diversas regiuns dal chantun, quai uschè lunsch ch’i sa tracta da cumpetenzas chantunalas. Quai resorta dal program da la regenza 2021 fin 2024.

Trais puncts centrals ha la regenza grischuna definì en sia agenda politica:

Posiziunar meglier il Grischun sco chantun muntagnard innovativ ch’è pront per il futur digital.

En vista a la midada dal clima procurar per in svilup persistent cun agid d’in uschenumnà Green Deal.

Promover la varietad dal Grischun.

Finamira è in chantun innovativ e digital

La regenza sa referescha al spiert d'inventar e da piunier grischun sco ch'ella scriva en sia communicaziun. Concret vul ella procurar per meglras cundiziuns da rom per l'economia. E per la furmaziun prevesa ella d'intensivar la cooperaziun cun universitads e sviluppar vianavant la furmaziun e la perscrutaziun.

Green Deal duai esser la resposta

En vista a la midada dal clima vesa la regenza grischuna cunzunt la forza idraulica sco grond potenzial, sper autras energias regenerablas. Vitiers vul la regenza far frunt ad uras als privels da la midada dal clima ed als privels natirals. Er part dal Green Deal fa per la regenza da mantegnair la cuntrada alpina singulara e la biodiversitad. Qua saja er impurtant da meglierar la creaziun da valur en l'agricultura.

Viver e lavurar bain

Cun diversas mesiras vul la regenza sustegnair il futur da la lingua rumantscha e taliana sco era da la cultura. E per carmalar famiglias e spezialists er en regiuns pli periferas, metta la regenza paisa sin in provediment da sanadad adattà als basegns, ina tgira d'uffants moderna ed ina mobilitad bain adattada.

Equiliber finanzial

Davent dal 2021 spetga la regenza che las expensas s'augmentan vinavant, entant che las entradas da taglia sco er ils daners da la Confederaziun stagneschan. Quai scriva la regenza grischuna en ses plan da finanzas 2021-2024. Ella vesa da stuair spargnar per pudair realisar ils novs focus dal svilup – che pretendan ulteriurs 52,5 milliuns francs per ils onn 2021 fin 2024.

RTR novitads 10:00