La regenza grischuna ha publitgà il mardi sias finamiras per ils proxims onns. Digitalisaziun ed innovaziun, Green Deal e promover la varietad en il chantun Grischun. Quai èn ils puncts centrals dal program da regenza fin il 2024.

Cun agid da quests puncts centrals duai il Grischun sa profilar sco chantun da muntogna innovativ. Plinavant vul la regenza sviluppar il chantun cun in Green Deal a moda persistenta en il temp da la midada dal clima – e sco terz punct promover la varietad.

Promover las linguas

Er la trilinguitad dal chantun duai vegnir promovida pli fitg. En l'administraziun chantunala duai dar in nov post per coordinar la plurilinguitad. En tge departament che la regenza vul integrar quest post e cun tge persuna – duai esser sclerì sin la fin da l'onn.

Enfirmir la Scol'auta spezialisada

La Scol'auta spezialisada dal Grischun duai vegnir posiziunada pli ferm sin plaun naziunal ed internaziunal. In pass impurtant per quest svilup vegnia ad esser la construcziun dad in center da scol'auta. La missiva duai l'administraziun elavurar en il decurs da quest onn.

Plinavant vul la regenza grischuna collavurar tar la digitalisaziun ed innovaziun cun differentas scol'autas ed universitads. Per quest intent duai dar quest onn a Turitg ina professura speziala per «life science».

