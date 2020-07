Per observar, co plantas da guaud s'adatteschan a las midadas dal clima, datti in project naziunal ils onns 2020 fin 2022. Er il Grischun sa participescha al project da l'Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada e da l'Uffizi federal d'ambient.

Observadas vegnan 13 spezias da bostgs indigenas sco era 5 spezias da bostgs ospitantas. Da las total 57 emplantaziuns da test succedan 8 en il Grischun. Tranter auter succeda quai en las vischnancas Samedan, Valsot, Alvra e Val Stussavgia.