13,3 milliuns francs impunda il Grischun per il mantegniment dal guaud. Quai ha la regenza communitgà.

Ils daners vegnan duvrads per reparar vias da guaud, far accessibel guaud e per prevegnir ad incendis da guaud. I sa tracta d'in project collectiv che cumpiglia differentas vischnancas e 68 objects singuls.

Ultra da quai cumpiglia il project la construcziun da tschintg novs batschigls d'aua da stizzar fieu: mintgamai in a Domat, a Haldenstein ed a Puntraschigna e dus a Fläsch. A Schlarigna vegn construì in conduct d'aua da stizzar fieu cun dus idrants per il cumbat cunter incendis da guaud.

Plinavant cumpiglia quest project collectiv la reparaziun d'in batschigl d'aua da stizzar fieu en Val Müstair ch'è vegnì donnegià tras malauras, sco er l'acquisiziun da material da stizzar fieu per las 12 basas da pumpiers regiunalas per incendis da guaud.