En il chantun Grischun datti a partir da quest atun in project da pilot per reducir las emissiuns da gas da serra tar l'agriculura. La regenza grischuna sustegna quel cun 6,4 milliuns francs ils proxims 4 onns.

Il project e sias finamiras

La finamira dal project saja d'iniziar la midada ad in'agricultura che schanegia il clima. Plinavant duain ils manaschis agriculs dal Grischun survegnir ina basa concreta per che quels possian sa posiziunar cun success sin il martgà cun producir schanegiond al clima. Tranter auter è la finamira da reducir l'emissiun da l'agricultura grischuna da var 270'000 tonnas CO2 per annualmain 50%. Per cuntanscher questa finamira duain vegnir experimentads durant ils onns 2021 fin 2025 projects da pilot e mesiras d'innovaziun per reducir l'emissiun da CO2 sin 50 manaschis agriculs represchentativs dal Grischun.

Agricultura duai gidar a proteger il clima

En l'entira Svizra è l'agricultura responsabla per bun 13% da las emissiun da gas cun effect da serra. La reducziun dals gas cun effect da serra (GES) e l'adattaziun a la midada dal clima tutgan tar las sfidas las pli impurtantas dals proxims onns e decennis. L'agricultura ha in potenzial relativamain grond per reducir sias emissiuns da gas cun effect da serra sco er per liar a lunga vista CO2 en il terren.