Per il cumenzament da l'onn da scola èn cumparids ulteriurs meds d'instrucziun da lingua en ils idioms puter, sursilvan, sutsilvan e vallader. Quels èn accordads cun il nov Plan d'instrucziun. Igl èn quai meds per la 4. classa dal stgalim primar e per l'emprima classa dal stgalim secundar I.

Ils novs meds d'instrucziun da lingua analogs e digitals èn vegnids elavurads da la Scol'auta da pedagogia dal Grischun per incumbensa dal chantun en il rom dal project «mediomatix».

4 cudeschs da lavur cun versiuns electronicas

Sco era ils toms ch'èn gia vegnids edids, èn ils cuntegns dal med d'instrucziun vegnids elavurads cun agid d'in content management system. Ils commentaris per las persunas d'instrucziun na cuntegnan betg mo explicaziuns detagliadas per l'instrucziun, mabain er ideas, descripziuns da projects, soluziuns, models da copiar, lezias e pensums supplementars sco er controllas d'emprender. Els èn disponibels en furma digitala.

Confurm al Plan d'instrucziun 21

Ils novs meds d'instrucziun sa basan sin il Plan d'instrucziun 21. Ellas sa drizzan pia tenor las abilitads ed ils inschigns respectivs sco er tenor la motivaziun dals uffants. In'attenziun particulara è vegnida dada a las differenzas metodicas cun resguardar la vegliadetgna.

Ord l'archiv

A partir da l'avust 2018 vegn instruì en las scolas grischunas tenor il nov plan, in plan che na revoluziunescha betg il dar scola, ma che dat liant dapli pais al savair duvrar / applitgar quai ch'ins ha emprendì.