La regenza ha approvà il project «Protecziun cunter crudada da crappa Sassal – Untersax» da la Viafier retica. La viafier ha laschà elavurar l'onn 2013 ina charta d'infurmaziun davart las ristgas per sia entira rait. En quest connex èsi vegnì constatà ch'il traject Sassal – Untersax a Maladers è periclità – sin ina lunghezza da circa 1,5 km – dad eveniments da crudada da crappa e da blocca. Per incumbensa da la Viafier retica ha l'Uffizi da guaud e privels da la natira lura examinà mesiras tecnicas per reducir la situaziun da privel ed elavurà in project correspundent.

Quest project ha la finamira da garantir la protecziun da la viafier. Per quest intent vegn segirà il territori cun stender raits sur circa 1'700 meters quadrat e cun montar raits cunter crudada da crappa d'ina lunghezza da 425 meters. Las lavurs vegnan exequidas en tschintg etappas e duain vegnir terminadas l'onn 2022. Tut en tut custa il project circa 3,4 milliuns francs.

RR novitads 12:00