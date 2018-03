Sin sis differents placats èn da vesair persunas enconuschentas grischunas en rollas novas apparentamain nunusitadas. Quai per intimar da betg patratgar en schemas ch’impedeschan il svilup. Sco il post da stab per l’egualitad da las schanzas scriva duai la campagna sensibilisar la societad da betg esser fixà sin rollas e aspectativas socialas e uschia impedir in svilup.

Legenda: Midar rolla: Andres Ambühl, giugader dal HCD e Susanne Lebrument, delegada dal post da stab per l'egualitad da las schanzas. mad

Novas rollas e ina nova vista sin um e dunna

Tuts han in maletg co ina dunna e co in um han da sa cumportar e tge ch’èn las incumbensas e las obligaziuns, hai num en la communicaziun. Uschia sajan nus influenzads da la societad, medias e da la reclama. Cura che nus barattain las rollas tipicas per las schlattainas alura vegnan ins conscients quant fitg ch’ils clichés en francads en il chau da mintgin. Las rollas stereotipias per las schlattainas favurisescha la discriminaziun e la violents a influenzeschan la tscherna da la professiun e dal studi.

