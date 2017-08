Promover il linguatg ed ina Svizra taliana unida

Ignazio Cassis il candidat tessinais duai buc mo represchentar il Tessin mabain era il Grischun talian en cas ch’el fa il pass en il Cussegl federal. Quai spera almain l’organisaziun Pro Grigioni Italiano.

Cun in cusseglier federal da linguatg talian spera la Pro Grigioni Italiano dad era survegnir sustegn tar temas relevants per las valladas dal sid. Cunzunt il linguatg talian en scola duai vegnì promovì. Quai speran preschents ma era il secretari general da la PGI Giuseppe Falbo. El spera per exempel ch'Ignazio Cassis sappia mobilisar la glieud cunter l’iniziativa da mo in linguatg ester en scola primara che vegn avant il pievel en il Grischun. Insumma duai el sustegnair la PGI sch'i va per metter atras il talian saja quai en scola ni era sco lingua uffiziala.

Unir pli fitg il Grischun talian cun il Tessin

Sch’ins pensa vid la Svizra taliana pensan blers vid il Tessin. Quai conceda era Ignazio Cassis, il cusseglier naziunal da la PLD. Quai pensar less el dentant midar. Betg mo tar la populaziun saja quai necessari mabain era en la politica. Sch’ins debatteschia davart in tema en la politica stoppian ins era adina sa dumandar automaticamain sche quella schliaziun cuntentia era las minoritads linguisticas en la Svizra. Quai pensar manchia uss en il Cussegl federal cunquai ch’i haja mo represchentants da las duas parts linguisticas las pli fermas.

