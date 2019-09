La regenza grischuna ed il cusseglier federal Ignazio Cassis èn sa scuntradas a Berna per in discurs. Ils puncts principals da questa discussiun eran la promoziun da las linguas minoritaras sco era la cunvegna da basa cun l'Uniun europeica UE.

Promoziun dal rumantsch e talian

Tar quest inscunter ha Ignazio Cassis accentuà quant impurtant ch'i saja da rinforzar la quadrilinguitad da la Svizra. Quai ha il Departament federal d'affars exteriurs communitgà. Finamira principala da la visita è da discutar ils giavischs e las sfidas dal chantun en vista a las linguas minoritaras e d'intensivar il barat d'infurmaziuns.

Suenter mia elecziun en il Cussegl federal sco represchentant da la Svizra taliana e da las regiuns perifericas hai jau garantì ch'jau m'engasch per las linguas minoritaras talian e rumantsch. Uss lasch jau suandar fatgs als pleds.

Per rinforzar il rumantsch existan actualmain gist plirs projects: in program da barat per la magistraglia sco era offertas da furmaziun rumantscha ordaifer il chantun.

Ulteriurs temas

Plinavant ha Cassis infurmà davart il stan da las tractativas da la politica exteriura en connex cun la cunvegna da basa cun l'Uniun europeica. Oravant tut la cunvegna en connex cun la forza electrica interessescha la regenza grischuna. Il Grischun è sco chantun muntagnard e lieu cun bleras ovras idraulicas pertutgà ferm da questa cunvegna.

