Promover tgira da malsauns

La cumissiun per sanadad e fatgs socials dal Cussegl grond ha predeliberà la missiva da la regenza tar la revisiun totala da la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas.

Per gronda part sustegna la cumissiun per sanadad e fatgs socials il sboz da la lescha ed ha fatg mo duas propostas da midada. Mo la proposta da midar la lescha davart ils servetschs psichiatrics dal Grischun sur la revisiun totala ha procurà per ina divergenza d'opiniuns en la cumissiun. Ina gronda maioritad ha pretendì qua da restar tar il dretg vertent. Quai ha communitgà la Chanzlia chantunala.

La cumissiun per sanadad e fatgs socials propona al Cussegl grond d'acceptar la revisiun totala da la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas. La lescha vertenta deriva da l'onn 1979 ed è vegnida revedida parzialmain bleras giadas fin oz.

Il Cussegl grond vegn a tractar questa fatschenta en la sessiun d'avust 2017.

