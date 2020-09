Ina clera maioritad en tuttas duas chombras ha mussà sustegn per ils daners supplementars per il Rumantsch. Suenter ch'il Cussegl naziunal aveva ditg GEA ha uss era il Cussegl dals chantuns dà glisch verda al supplement dad 1,2 milliuns francs. Dentant ha quel agiuntà anc in supplement per il barat tranter las regiuns linguisticas. Davart quel sto uss anc il Cussegl naziunal decider. Cun quai n'è il supplement per il rumantsch formalmain anc betg sut tetg.

Ins po dentant spetgar che las chombras na midan betg pli idea tar il sustegn supplementar. Quels raps duain rinforzar il rumantsch en la Bassa enfin il 2024. Quai supplementarmain als 100 000 francs che la Confederaziun dat gia oz per la promoziun dal rumantsch en la diaspora.

Legenda: Er il Cussegl dals chantuns ha dà glisch verda al supplement da 1,2 milliuns francs. Keystone

Co ch'ils daners duain vegnir repartids na sa l'Uffizi federal da cultura dentant anc betg dir. Tenor David Vitali, collavuratur da l'uffizi, saja quai anc da sclerir. Pussaivel saja, che quels vegnian repartids sco ch'igl è gia uss il cas: per projects che pon vegnir inoltrads a l'Uffizi federal da cultura.

Cler è dentant il focus dals daners. Els duain cunzunt ir en la furmaziun. Pia èsi pauc probabel ch'il club da jass sursilvan dal chantun Turitg survegn ina contribuziun finanziala. Canortas rumantschas u curs da rumantsch en las citads da la Bassa vegnan plitost en dumonda.

Ideas èn gia avant maun

La Lia Rumantscha avess er gia ideas, co ch'ins pudess sustegnair il rumantsch en la diaspora. Andreas Gabriel, il pledader da medias, declera, che la Lia pudess metter avant d’expander las purschidas sco canortas, ch'i dat per exempel a Turitg, en dapli citads Svizras.

In ulteriur project pussaivel fiss, da porscher il rumantsch sco lingua facultativa sin il stgalim aut en tut las scolas. Uschia pudessan ins visitar lecziuns da scola rumantschas, er sch'ins abitescha ad Olten – grazia a la digitalisaziun. Cun lecziuns digitalas pudess ins far classas cun scolars che abiteschan en l'entira Svizra. La purschida pudess ins cumplettar cun emnas da project al lieu.

Las ideas èn pia avant maun, dentant è la balla tar l'Uffizi federal, sch'i va per reparter ils daners da promoziun.