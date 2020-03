Fin la fin da quest onn ston tuts implants da tir en il Grischun avair sistems da tschiffaballas artifizials senza emissiuns. Quai pretenda la lescha chantunala revedida davart la protecziun da l'ambient. Quella va en vigur l'emprim d'avrigl, scriva la regenza.

Il mument datti en il chantun anc var 60 implants da tir cun sistems che n'èn betg tenor la lescha. Sche quels implants na vegnan betg equipads cun ils tschiffaballas pretendids fin ils 31 da december perdan il chantun e las vischnancas contribuziuns federalas da plirs milliuns francs.

Implants senza quest indriz vegnan serrads il 2021

Implants da tir che n'adempleschan betg las pretensiuns fin ils 31 da december 2020, vegnan serrads. Las vischnancas èn obligadas d'annunziar eventuals implants serrads a l'Uffizi per la natira e l'ambient (UNA). A partir dal 1. da schaner 2021 èn il tir obligatoric ed il tir per la chatscha mo pli pussaivels sin implants cun sistems da tschiffaballas artifizials. A las vischnancas ed a las secziuns da chatschaders vegni recumandà da tschertgar uschè svelt sco pussaivel in lieu substitutiv, sch'ellas na pon betg equipar lur implant da tir fin la fin da quest onn cun sistems da tschiffaballas artifizials.

